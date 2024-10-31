"بتروتريد" تبدأ غدًا استقبال قراءة الغاز لشهر نوفمبر.. تعرف على 15 طريقة إلكترونية للتسجيل ودفع الفواتير

أعلنت شركة ” بتروتريد “ عن استقبال قراءة الغاز لشهر ” نوفمبر 2024 ” للوحدات السكنية إلكترونياً بدءاً من غداً الجمعة الأول من نوفمبر و حتى يوم 27 من نفس الشهر.

يأتي ذلك تطبيقاً لبرنامج وزارة البترول و الثروة المعدنية لـ ” التحوُّل الرَّقمي “ في كافة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ، كما يأتي في إطار حرص شركة ” بتروتريد “ على تيسير الخدمات المُقدَّمة بهدف راحة عملاء الشركة مُستخدمي الغاز الطبيعي و توفيراً لوقتهم و جهدهم.

و توفِّر الشركة 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

طرق تسجيل قراءة الغاز الشهرية و دفع الفواتير

وفرت شركة بتروتريد 15 طريقة إلكترونية لتسجيل قراءة الغاز و دفع الفواتير الشهرية ؛ و الطرق هي:

1 – من خلال تطبيق ” بتروميتر “ أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عدَّاد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عدَّاد الغاز ليتم ترجمتها و تسجيلها مُباشرةً علي قاعدة البيانات بالشركة.

• يمكن تحميل تطبيق بتروميتر من خلال جوجل بلاي للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد.

• و يمكن تحميل التطبيق من خلال الهواتف الذكية APPLE التي تعمل بنظام IOS.

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة

3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

4 – عن طريق المحافظ الإلكترونية.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة

11 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

12 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.

14 – من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

15 – الفروع المُميكنة .. و تتيح خدمات قراءة الغاز و دفع الفواتير على مدار الـ 24 ساعة و طوال أيام الأسبوع.

وتواصل ” بتروتريد ” التوسع في تطوير خدماتها الإلكترونية والخاصة بتسجيل قراءة الغاز ودفع الفاتورة الشهرية للغاز الطبيعي لتيسير الخدمة المُقدمة لعملاء الشركة تنفيذاً لاستراتيجية وزارة البترول و الثروة المعدنية.