نجل شقيقه كلمة السر.. الأمن يحل لغز سرقة شقة تاجر أكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهمين بسرقة شقة تاجر والاستيلاء على مبالغ مالية من داخلها بعد انتحال صفة ضباط شرطة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، حيث تبين إن المتهم الرئيسي نجل شقيق التاجر.

تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من تاجر مقيم بدائرة القسم، يتهم فيه شخصين غير معروفين لديه باقتحام شقته وادعيا أنهما ضباط شرطة وقاما بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخلها.

و بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجل شقيق المبلغ وصديقيه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين و اقتيادهم إلى ديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول الرئيسي والذي أفاد بمعرفته وجود مبالغ مالية بشقة عمه وقام بذلك لسرقتها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.