ads
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نجل شقيقه كلمة السر.. الأمن يحل لغز سرقة شقة تاجر أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهمين بسرقة شقة تاجر والاستيلاء على مبالغ مالية من داخلها بعد انتحال صفة ضباط شرطة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، حيث تبين إن المتهم الرئيسي نجل شقيق التاجر.

تلقى المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من تاجر مقيم بدائرة القسم، يتهم فيه شخصين غير معروفين لديه باقتحام شقته وادعيا أنهما ضباط شرطة وقاما بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخلها.

و بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجل شقيق المبلغ وصديقيه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين و اقتيادهم إلى ديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول الرئيسي والذي أفاد بمعرفته وجود مبالغ مالية بشقة عمه وقام بذلك لسرقتها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إدارة البحث الجنائي الأمنية بمديرية أمن الجيزة انتحال صفة ضباط شرطة تشكيل فريق بحث