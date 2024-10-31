غياب صلاح وهالاند.. المرشحون لحصد جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أكتوبر.

وضمت قائمة المرشحين، التي أعلنتها رابطة البريميرليج 8 لاعبين، لم تشهد تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بالرغم من تألقهما خلال الشهر الماضي.

ولم يقتصر الأمر على غياب صلاح و هالاند عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر، بل امتد ليشمل جميع لاعبي ليفربول، الأمر الذي يعتبر حدثًا غير مسبوق في تاريخ هذه الجائزة.

في المقابل، تواجد لاعب واحد فقط من مانشستر سيتي هو الكرواتي جوشكو جفارديول، ولاعب واحد من أرسنال هو بوكايو ساكا.

المرشحون لحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

كول بالمر نجم تشيلسي: تألق الشاب الإنجليزي بشكل لافت مع البلوز، وقدم أداءً مميزًا جعله أحد أبرز المرشحين، ولعب 3 مباريات خلال شهر أكتوبر، ونجح خلالها في تسجيل هدف وصنع مثله.

جوشكو جفارديول من مانشستر سيتي: المدافع الكرواتي استمر في تألقه مع السيتي، وقدم مستوى ثابتًا جعله عنصرًا أساسيًا في تشكيل المدرب بيب جوارديولا، كما قاد جفارديول فريقه للخروج بشباك نظيفة في مباراة واحدة، كما نجح في تسجيل هدف.

بوكايو ساكا من أرسنال: الجناح الإنجليزي واصل تألقه مع الجانرز، وساهم بشكل كبير في نتائج الفريق، حيث لعب مباراتين فقط خلال شهر أكتوبر، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

بريان موبيمو من برينتفورد: قدم اللاعب الكاميروني أداءً مميزًا مع النحل، وبرز كأحد مفاجآت الموسم، ولعب ثلاث مباريات خلال شهر أكتوبر، وتألق بتسجيله 3 أهداف.

فاكوندو بونانوتي من ليستر سيتي: ساهم الأرجنتيني في تحسن أداء الثعالب، وقدم مستوى جيد جعله ضمن المرشحين، ولعب 3 مباريات خلال شهر أكتوبر، ونجح لاعب وسط ليستر في تسجيل هدفين خلال 3 مباريات.

كريس وود من نوتنجهام فورست: يعد أبرز مفاجآت الموسم الحالي حتى الآن، حيث سجل 4 أهداف خلال مشاركته في 3 مباريات في شهر أكتوبر، كما نجح في قيادة نوتنجهام لتحقيق انتصارين مقابل تعادل وحيد.

داني ويلبيك من برايتون: المهاجم المخضرم واصل تقديم مستويات جيدة مع النورس، وسجل عدة أهداف حاسمة، ولعب ثلاث مباريات مع فريقه، مسجلًا 3 أهداف.

ماتز سيلس من توتنجهام: أسهم بشكل كبير في تقدم نوتنجهام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث لعب 3 مباريات مع فريقه خلال شهر أكتوبر ولم يخسر في أي مباراة بعد انتصارين وتعادل، كما حافظ سيلس حارس مرمى نوتنجهام على نظافة شباكه في مباراة ونجح في تحقيق 14 تصدي قادوا فريقه لـ7 نقاط من 9 في شهر أكتوبر.

يذكر أن، الشاب كول بالمر حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر سبتمبر الماضي.