وكيل صحة الدقهلية يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لمركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الثانى لمركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والذى اقيم بقاعة المؤتمرات بنادى جزيرة الورد بمدينة المنصورة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية و الدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور أحمد البيلى وكيل مديرية الصحة والدكتورة سهام سيف الرئيس الشرفى للمؤتمر وبرئاسة الدكتور عبدالغني عاطف بدران مدير المركز.

فيما رحب الدكتور عبد الغنى بالضيوف مؤكدا أن المؤتمر جاء هذا العام لمناقشة أحدث التطورات فى مجال الكبد والجهاز الهضمى ومناظير الجهاز الهضمى و بحضور نخبة من اساتذة الجامعات المصرية.

فيما أشاد وكيل وزارة الصحة حلال كلمته بالمجهود العظيم الذى يبذله العاملين بالمركز لخدمة المرضى مشيدا بالخدمات الطبية التى يقدمها المركز المواطنين.

وأضاف أن فكرة المؤتمر هذا العام تهم الكثير من مرضى الكبد والجهاز الهضمى وتقدم معلومات جديده للأطباء فى هذا التخصص.

هذا وتضمنت فعاليات المؤتمر ٤ جلسات شملت جلسة خاصة بدهون الكبد وأخرى عن حركية الجهاز الهضمى بالاضافة لجلسة عن الالتهاب القولونى المناعى وواحدة شملت مناقشات لحالات مستعصية.

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