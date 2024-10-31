بنك القاهرة يقدم عروضا تحفيزية للعملاء بمناسبة اليوم العالمى للإدخار

دعماً لفعاليات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للإدخار، شارك بنك القاهرة فى الفعاليات المقامة برعاية البنك المركزي المصري تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من خلال طرح مجموعة من العروض التحفيزية للعملاء خلال الفترة من 15 وحتى 31 أكتوبر 2024، ومن أبرز تلك المزايا فتح حسابات وفـر الإدخاري مجاناً للعملاء من سن 16 عام بدون ولاية وبالرقم القومى فقط وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وبدون مصروفات لكشف الحساب.

كما تشمل المزايا المقدمة خلال فعاليات الحملة إتاحة اصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر مجاناً لحسابات وفر، بالإضافة الى الإعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقات المدفوعة مقدماً سواء لعميل جديد أو عميل قائم، والإصدار المجاني لمحفظة قاهرة كاش وخدمة الانترنت/ الموبايل البنكي، فضلاً عن حرص البنك على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية سواء داخل الفروع أو من خلال تواجده بالعديد من المواقع الخارجية كالجامعات ومراكز الشباب بمختلف المحافظات.

ويحرص بنك القاهرة على المشاركة في كافة الفعاليات التي ينظمها البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي وتعزيز ثقافة الادخار لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة بما يتناسب مع توجهات الدولة في هذا المجال وهو ما تعززه أيضًا باقة الخدمات والمنتجات الرقمية التي يطرحها البنك للعملاء.