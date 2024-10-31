موعد ومكان عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمى

تتلقى اسرة الفنان مصطفى فهمي، العزاء في الراحل الذي توفى صباح أمس ، وذلك يوم الأحد المقبل، بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

وكان قد تعرض مصطفى فهمى لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على إثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

الفنان مصطفى فهمى، دخل مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفى عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدى منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.