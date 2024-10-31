استبعاد صلاح والشناوي ودونجا من معسكر الفراعنة لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على استبعاد الثلاثي محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس الاهلي ونبيل عماد دونجا لاعب الزمالك من معسكر المنتخب الوطني المقرر له في شهر نوفمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، في إطار لقاءات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد تأهل مصر رسميا

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر ، أن استبعاد محمد صلاح يأتي بسبب إقامة لقاء كاب فيردي علي ملعب نجيل صناعي خوفاً من إصابته.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” أن استبعاد محمد الشناوي حارس من أجل إراحة اللاعب و إعطاء الفرصة للحارسين محمد عواد ومصطفي شوبير.

وتابع المصدر، أن استبعاد نبيل عماد دونجا، الذي كان يعاني من أزمة خلال الأيام الماضية قبل أن تنتهي ويعود من الإمارات مجددا لصفوف ناديه، كما أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة منذ معسكر منتخب مصر الماضي.

موعد مواجهتي منتخب مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

ويبدأ معسكر المنتخب الوطني 11 نوفمبر، وتقام مواجهة كاب فيردي يوم 15 من الشهر ذاته في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بالملعب الوطني في كاب فيردي، في حين يقام لقاء بوتسوانا 19 نوفمبر في التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، برصيد 12 نقطة، وتأهل رسميا قبل الجولتين المقبلتين.