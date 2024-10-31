"دوريات شرطية وإنشاء مدرستين".. أبرز مطالب أهالي الزينية من محافظ الأقصر

التقى المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الخميس، مع عدد من أهالي مركز ومدينة الزينية للاستماع إلى مشاكلهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك عقب افتتاح محطة رفع الزينية بحري، ضمن المشروع المتكامل لخدمة قري المركز.

وتضمنت طلبات المواطنين خلال اللقاء الجماهيري، استكمال منظومة الصرف الصحي بمركز الزينية، حيث أكد محافظ الأقصر أنه سيتم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية بالكامل في نهاية شهر يونيه 2025، وعقب ذلك سيتم فورا البدء في أعمال توصيل المرافق ورصف الطرق، مشيراً إلى أنه سيقوم بإدراج باقي النجوع التابعة لمركز الزينية في الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2024/2025، مشدداً على الالتزام بالجدول الزمني المعلن للمواطنين للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمركز الزينية.

أهالي الزينية يطالبون بتشغيل الوحدة الصحية بقرية الصعايدة

وطالب المواطنين، بتشغيل الوحدة الصحية بقرية الصعايدة، ودخول كافة الوحدات الصحية بالمركز تحت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخصيص أرض لإقامة مدرسة ثانوية زراعية بدلا من ذهاب أبنائهم لمسافات بعيدة عن مدينة الزينية، وطالبوا أيضا بتخصيص أرض لإقامة مجمع خدمات للمواطنين.

كما تضمنت الطلبات، توفير نقاط أمنية ودوريات شرطية بمدخل مركز الزينية، وتبطين الترعة الواقعة على جانبي السكك الحديدية، وتخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة اعدادي بالزينية بحري، وارتفاع المياه الجوفية في بعض المناطق.

وفي ختام اللقاء، وجه المواطنين شكرهم لمحافظ الأقصر، على الالتزام بالمواعيد وبدء تشغيل عدد من محطات مشروع الصرف الصحي بالزينية بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.

حضر اللقاء، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والعقيد احمد الهوارى رئيس مركزالزينية، وحجازى النحاس نائب رئيس مركز الزينية، والمهندس عبد الله بكرى المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

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لقاء الأهالي