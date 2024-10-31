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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

في رابع أيام الأفلام القصيرة.. "كيف استعدنا والدتنا" يستحوذ على إعجاب الجمهور بالجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
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استضاف مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الخميس، الشريحة الرابعة والأخيرة من برنامج عروض الأفلام القصيرة على هامش نسخته السابعة، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

تضمنت عروض البرنامج اليوم، الفيلم المصري “آخر رسالة” للمخرج سيف مدبولي، والفيلم السنغالي “ليزا واكسول” للمخرج يورو مباي، والفيلم الإيطالي “نظرية غريجوريس” للمخرج أندريا جاتوبولس، والفيلم البرتغالي “كيف استعدنا والدتها” للمخرج جونكالو وادينغتون.

وعقب انتهاء البرنامج، استحوذ الفيلم البرتغالي على إعجاب الجمهور، والذي تدور أحداثه حول أب لأربعة أطفال يدخل في حالة اكتئاب حاد بعد وفاة زوجته، فيحاول أحد الأبناء تقليد صوت والدته لإخراجه من تلك الحالة، لتخرج اللعبة عن السيطرة في نهاية الفيلم.

مهرجان الجونة السينمائي برنامج عروض الأفلام القصيرة