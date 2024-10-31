"بعد افتتاحها.. 10 معلومات عن محطة رفع صرف صحي الزينية بالأقصر

تنشر "البوابة نيوز" 10 معلومات حول محطة رفع الزينية بحري شمال الأقصر، التي قام المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بافتتاحها اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، بحضور عدد من المسئولين التنفيذيين.

ونسرد إليكم المعلومات كالتالي:

1 – تعمل محطة الزينية بحري بطاقة تصميمية ٢١٠٢.٤ م٣/ساعة لخدمة ٢٠ ألف نسمة.

2 – أقيمت المحطة ضمن المشروع المتكامل لخدمة قري مركز ومدينة الزينية بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه.

3 - تضمنت مكونات المشروع مولد قدرة ٤٥٠ ك.ف.ا وعدد ٤ طلمبات قدرة ٥٢٥.٦ م٣/ساعة.

4 - تبلغ أطوال شبكة انحدار الزينية بحرى ١١.١٢ كم.

5 - تم ربط المحطة على محطة المدامود بحرى بخط طرد قطر ٧١٠ مم HDPE بطول ٥٤٤٠ متر.

6- تبلغ مساحة المحطة ١٦٠٠ م٢، بطاقة تصميمية ٢١٠٢.٤م٣/ساعة لخدمة ٢٠٠٠٠ نسمة

بقرية الزينية بحري.

7 – تم افتتاح محطة صرف صحي الزينية بحري التزاما بالتوقيتات المعلنة للمواطنين لتشغيل مشروع صرف صحي الزينية، حيث تعد ثاني محطة رفع بمركز الزينية تم افتتاحها بعد محطة المدامود بحري، التي تم تشغيلها بدءا من 30 سبتمبر 2024.

8 – أعطى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر إشارة بدء التشغيل لدخول المحطة إلى الخدمة الفعلية، وذلك من داخل غرفة التحكم الرئيسية.

9- خلال الافتتاح، وجه محافظ الأقصر الشكر لكل من شارك في إتمام تنفيذ المشروع الذي سيغطي قرية الزينية بحري بخدمة الصرف الصحي بالكامل.

10 - تم افتتاح محطة رفع الزينية بحري، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والعقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، وحجازى النحاس نائب رئيس مركز الزينية، والمهندس عبد الله بكرى المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

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