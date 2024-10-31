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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

البحوث الزراعية يختتم فعاليات البرنامج التدريبي دور البيوتكنولوجي في تربية الخضر

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي
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اختتم معهد بحوث البساتين، اليوم الخميس، برنامجا تدريبيا بعنوان "دور البيوتكنولوجى فى تربية الخضر" فى الفترة من 27-31 أكتوبر 2024.

 وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد حلمي حسين مدير معهد بحوث البساتين، إنه خلال الدورة تمت مناقشة أهم طرق التربية بالطرق الحديثة ودورها فى تحسين محاصيل الخضر ودور البيوتكنولوجى فى تسهيل واختصار الوقت والمجهود وتكاليف انتاج أصناف وهجن جديدة من الخضر ذات محصول عالى وجودة عالية ومقاومة للأفات والظروف البيئية المغايرة. 

 وفى ختام الدورة تم توزيع شهادات الحضور على المتدربين، وتكريم المدربين على وعد باستمرار جهود التدريب المستمر بمعهد بحوث البساتين ومركز البحوث الزراعية.

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