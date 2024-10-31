"الزراعة" تتابع عمليات رعاية الحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، متابعة أعمال الرعاية والحالة الصحية للحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة، والتغذية والمخزون الاستراتيجي منها.

وتفقد المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والفريق الطبي البيطري المصاحب له من الهيئة، بالتعاون مع الأطباء البيطريين بالحديقة، أعمال الرعاية والتغذية للحيوانات في الحديقة، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة وشركة الإنتاج الحربي والشركة المنفذة لأعمال التطوير بها.

وقال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة، أن تلك الزيارة هي زيارة روتينية دورية تتم بشكل مستمر، وان هناك تواصل ودائم ومستمر بين الهيئة والفريق الطبي من الشركة المطورة، لمتابعة الحالة الصحية والتأكد من عدم وجود أي أمراض للحيوانات، فضلا عن الحالة الغذائية لها.

وأشار شاهين إلى أنه يتم أيضا تخصيص أماكن متفرقة لإطعام القطط المتجولة بالحديقة، وتقديم الرعاية الصحية والبيطرية بها، فضلا عن توفير الطعام لها بشكل مستمر، رغم عدم وجود مناطق لتجمعات هذه القطط، أو أماكن خاصة تحت سيطرة الحديقة.

واضاف أنه يتم أيضا التأكد من جودة الطعام المقدم لهذه القطط، وصلاحيته، ومطابقته للمواصفات لضمان عدم إصابتها بأي امراض، لافتا إلى أنه كذلك يتم تقديم الرعاية لهذه القطط وتحصينها بشكل دوري ضد أي أمراض أو أوبئة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بالمرور على الطيور والحيوانات والقطط بالحديقة، وجدت جميعها بحالة صحية جيدة ومطمئة، ولا يوجد أية مشكلات مرضية أو وبائية أو غذائية.

1000103482

1000103486

1000103488

1000103484

1000103498

1000103478

1000103494