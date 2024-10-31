إحالة أوراق عاطل وسباك للمفتي لقتلهما مسنة أثناء نومها بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، إحالة أوراق عاطل وسباك لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لما اقترفاه بقتل مسنة أثناء نومها خلال تسللهما لمسكنها لسرقتها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "سعودى.ح.س" 20 سنة - بدون عمل - مقيم: ش عبد العظيم إسماعيل، عزبة رستم ثان شبرا القليوبية - "هشام.ص.ا" السن: 23 سنة - سباك - مقيم ش راتب، عزبة رستم، ثان شبرا القليوبية -في القضية رقم 18141 لسنة 2024 جنايات ثان شبر الخيمة، والمقيدة برقم 1641 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنهما في يوم 9/ 3 / 2024 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليها سنجق سليمان أحمد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها واعدا لهذا الغرض آداه بطشهما. - البالغة من الكبر عتيا - تتناول المتهمان عقار مخدر - ونفاذًا لاتفاقهما على قتل ضحيتهما إلى حيث مرقدها وباغتاها حال نومها بأن أطبقا على جيدها وفمها خانقان أياها كاتمان لأنفاسها قاصدان من ذلك إزهاق روحها ولم يردعهما ضعف قوتها وقلة حيلتها وصلة رحم الأول فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.