جامعة الفيوم تنظم المؤتمر السنوي الثامن لقسم أمراض الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب.. صور

شهدت الدكتور نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري بجامعة الفيوم، فعاليات المؤتمر السنوي الثامن الذي ينظمه قسم أمراض الروماتيزم والتأهيل بالكلية، تحت عنوان (أهم الأمراض الروماتيزمية)، بحضور الدكتور ياسر عزت رئيس القسم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك اليوم الخميس، بفندق هلنان أوبرج الفيوم على بحيرة قارون، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أكدت الدكتورة نجلاء الشربيني أن المؤتمر السنوي لقسم أمراض الروماتيزم والتأهيل (أهم الأمراض الروماتيزمية) من المؤتمرات التي تحرص كلية الطب البشري بجامعة الفيوم على انعقادها سنويًا، ويشارك خلاله كوكبة من أهم العلماء والاساتذة والباحثين في هذا التخصص الطبي المهم، ويأتي متزامنًا مع حصول الكلية مؤخرا على شهادة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مما يمثل انعكاسًا على تضافر الجهود والإخلاص في العمل.

ورحبت بالحضور من عمداء الكلية السابقين ومن يرجع لهم الفضل الأول في عمليات الإنشاء، ومن أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية والمراكز الطبية المختلفة.

كما أكد الدكتور ياسر عزت رئيس المؤتمر، أن المشاركين يمثلون أهم العلماء والمتخصصين في مجال أمراض الروماتيزم والتأهيل، كما أن وجودهم إضافة متميزة، وعامل إنجاح مهم للمؤتمر.

كما اضافت الدكتوره سها سنارة الأستاذ بقسم الروماتيزم والتأهيل ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتزامن مع شهر الاحتفال باليوم العالمي للروماتيزم، وهشاشة العظام، ويلقي الضوء على أهم الموضوعات ذات الصلة، ويشارك خلاله قامات علمية مهمة من جامعات الفيوم والقاهرة والمنصورة وبني سويف والمنيا والأزهر وعين شمس، ومراكز طبية أخرى، والذين حرصوا على المشاركة، مما يمثل دعمًا لقسم أمراض الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب بجامعة الفيوم، وتعاونًا ثمينًا من أجل إنجاح اهداف المؤتمر.

يذكر أن مؤتمر (أهم الأمراض الروماتيزمية) ضم عددًا من الجلسات البحثية وناقش محاور مهمة شملت فيروس التهاب الكبد الوبائي وطرق الوقاية منه، ومرض الذئبة الحمراء والشفاء منه، والاستعداد قبل الجراحة للمرضى المصابين بأمراض الروماتيزم، وتوصيات العلاج الدوائية لمرض التهاب المفاصل الصدفي.

كما تمت مناقشة السرطان وأمراض المناعة الذاتية، وتعميق المعرفة السريرية حول بعض الأمراض، وأساليب دعم التشخيص والمراقبة العلاجية، وعلاج أمراض المناعة الذاتية، والتهاب العضلات، والتهاب الكلية الذئبي، واضطرابات وعسر البلع، بالإضافة إلى إرشادات الكلية الأمريكية بشأن فحص مرضى الرئة الخلالي والمصابين بأمراض المناعة الذاتية.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر إهداء الدروع لعدد من المشاركين تقديرًا لهم.

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