جامعة حلوان تنظم برنامج التدريب المكثف لهيئة النيابة الإدارية

نظمت جامعة حلوان برنامج التدريب المكثف النيابة الادارية لأعضاء الشئون القانونية بالجامعة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و المستشار عبد الراضى أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الادارية.

ويأتى هذا البرنامج فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة النيابة الادارية وجامعة حلوان.

وتم تنفيذ البرنامج تحت الإشراف العلمي والفني لمركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة ومدير المركز، والإشراف الإداري للمعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان برئاسة الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

حاضر في البرنامج المستشارة سها السعدنى وكيل عام أول بالهيئة فى موضوع اجراءات التحقيق التأديبي، والمستشار عصام أبو الروس وكيل عام بالهيئة فى قضايا عملية.

وبعد نهاية التدريب حضر حفل اختتام التدريب الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة ومدير مركز التدريب القضائي بالهيئة والمستشار هشام قطب نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالهيئة والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد ومحمد حافظ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور أبو الدهب على أهمية تفعيل بروتوكول التعاون مع الهيئة كجهة قضائية مهمة لدعم الإدارة القانونية بالجامعة.

وأوضح المستشار أيمن نبيل أن الهيئة يسعدها تقديم العديد من البرامج التدريبية المتنوعة لدعم الجوانب القانونية للجامعة، وأكد الدكتور ياسر جاد الله على أن الجامعة لديها خطة محددة لدعم التنمية البشرية مع التركيز على الإدارة القانونية بالجامعة.