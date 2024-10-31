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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

إطلاق مبادرة" هي لياقة وصحة" بكلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان

مبادرة هى لياقة وصحة
مبادرة هى لياقة وصحة
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أطلقت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، بالتعاون مع كلية علوم الرياضة بنات، مبادرة تحت عنوان "هي لياقة وصحة"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية علوم الرياضة بنات، الدكتور زغلول عباس حسنين، عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

وتركزت أهداف المبادرة على أربعة محاور رئيسية:
- تقديم تجربة عملية في التمارين البسيطة ذات التأثير العالي على الجسم
- توفير تدريبات تأهيل حركي للإصابات والمشكلات المزمنة في الجهاز الحركي
- تعريف المشاركات بالخيارات الغذائية الصحية وعادات الأكل السليمة تحت إشراف أساتذة تغذية محترفين
- إتاحة فرصة التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركات في بيئة داعمة

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز الوعي الصحي والرياضي بين منسوبيها، وتفعيل التعاون بين كلياتها المختلفة.

الاجتماعية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان