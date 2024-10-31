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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان تنظم ندوة حول "أدبيات التعبير وتقبل الآخر"

ندوة بجامعة حلوان
ندوة بجامعة حلوان
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نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، ندوة تثقيفية بعنوان "أدبيات التعبير وتقبل الآخر"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور زغلول عباس حسنين، عميد الكلية.

أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتورة صفاء خضير، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقدم المحاضرة الدكتور نصيف فهمي منقريوس، أستاذ العمل مع الجماعات بالكلية.

وركزت الندوة على تعزيز مفهوم الآداب الاجتماعية وأهمية احترام حق الفرد في التعبير عن رأيه مع تقبل الاختلاف. وأكد المحاضرون على أن تقبل الآخر يبدأ من تقبل الذات بجوانبها الإيجابية والسلبية، مشددين على أهمية التمييز بين رفض السلوك غير السوي والحكم على الشخص نفسه.

تأتي هذه الندوة في إطار جهود وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتعزيز قيم التسامح والتعايش المجتمعي بين الطلاب والعاملين بالجامعة.

 

التسامح والتعايش جامعة حلوان خدمة المجتمع وتنمية البيئة