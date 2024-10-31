جامعة حلوان تشارك بمسابقة عباقرة الجامعات الموسم السابع

تأهلت جامعة حلوان للمشاركة في الموسم السابع من مسابقة "عباقرة الجامعات" على قناة القاهرة والناس تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي رئيس الجامعه شؤون التعليم والطلاب الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعه للانشطه الطلابية.

حيث تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، لإطلاق أقوى موسم لمسابقة عباقرة الجامعات وهو الموسم السابع علي التوالي، على قناة القاهرة والناس، تقديم الروائي عصام يوسف.

جامعة حلوان شاركت في التصفيات التمهيدية للمسابقة والتي ضمت 352 طالب وطالبة من 44 جامعة حكومية وخاصة واهلية ومعاهد. وتمكنت جامعة حلوان من التأهل إلى دور الـ16 للمواجهة مع جامعات أسيوط والسويس وأكتوبر.