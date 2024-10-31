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الخميس 31 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تشارك بمسابقة عباقرة الجامعات الموسم السابع

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان
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تأهلت جامعة حلوان للمشاركة في الموسم السابع من مسابقة "عباقرة الجامعات" على قناة القاهرة والناس تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي رئيس الجامعه شؤون التعليم والطلاب الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعه للانشطه الطلابية.

حيث تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، لإطلاق أقوى موسم لمسابقة عباقرة الجامعات وهو الموسم السابع علي التوالي، على قناة القاهرة والناس، تقديم الروائي عصام يوسف.

جامعة حلوان شاركت في التصفيات التمهيدية للمسابقة والتي ضمت 352 طالب وطالبة من 44 جامعة حكومية وخاصة واهلية ومعاهد. وتمكنت جامعة حلوان من التأهل إلى دور الـ16 للمواجهة مع جامعات أسيوط والسويس وأكتوبر.

الادارة المركزية لتنمية الشباب القاهرة والناس جامعة حكومية وخاصة عباقرة الجامعات