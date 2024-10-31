ads
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في دهس 3 فتيات بحلوان

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة بحلوان، بعرض السائق المتسبب في دهس 3 فتيات أمام دهب مول بدائرة قسم حلوان، علي الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي سائق سيارة ميكروباص "راما"، دهس 3 فتيات أثناء وقوفهم أمام "دهب مول"، بدائرة قسم شرطة حلوان، ونقلت سيارات الاسعاف المصابين للمستشفى في حالة خطرة.

تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال 3 فتيات مصابين بجروح وكسور، جراء تعرضهن لحادث سير.

وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق سيارة ميكروباص، بالإصدام بالضحايا أثناء قيادته بسرعة عالية، وتحفظت قوات الأمن علي السائق المتسبب في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

3 فتيات أجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق سيارة تحليل مخدرات