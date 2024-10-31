إجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في دهس 3 فتيات بحلوان

أمرت نيابة بحلوان، بعرض السائق المتسبب في دهس 3 فتيات أمام دهب مول بدائرة قسم حلوان، علي الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي سائق سيارة ميكروباص "راما"، دهس 3 فتيات أثناء وقوفهم أمام "دهب مول"، بدائرة قسم شرطة حلوان، ونقلت سيارات الاسعاف المصابين للمستشفى في حالة خطرة.

تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال 3 فتيات مصابين بجروح وكسور، جراء تعرضهن لحادث سير.

وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق سيارة ميكروباص، بالإصدام بالضحايا أثناء قيادته بسرعة عالية، وتحفظت قوات الأمن علي السائق المتسبب في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.