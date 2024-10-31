اتحاد اليد يجري قرعة كأس مصر بحضور مندوبي الأندية

حرص الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد علي الترحيب بمندوبي الأندية خلال قرعة بطولة كأس مصر، موجهاً الشكر والتقدير لجميع مجالس إدارات الأندية المصرية على المجهود الكبير فى النهوض بكرة اليد المصرية.

جاء هذا قبل إجراء قرعة بطولة كأس مصر بمقر الاتحاد المصرى بمجمع الصالات المغطاة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 اكتوبر.

وخلال كلمته أكد أن مجالس إدارات الأندية المصرية قام بمجهود كبير بالاهتمام بقطاعات كرة اليد وإخراج العديد من المواهب من اللاعبين و اللاعبات فى جميع المراحل السنية المختلفة للمنتخبات الوطنية المصرية وهم العمود الفقرى للنهوض دائما بكرة اليد المصرية.

وقد أجريت مراسم إجراء قرعة بطولة كاس مصر للموسم الرياضي 2024-2025 بحضور الكابتن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد و كرة اليد المصغرة و السادة أعضاء لجنة المسابقات الكابتن اشرف خلاف و الدكتورة هالة ذكى و الكابتن مجدى عصمت والمهندس كريم حسين و الاستاذ كريم حسن و سكرتارية لجنة المسابقات الاستاذة عواطف السيد و الاستاذ وائل سلامة.

نتائج قرعة بطولة كاس مصر لفرق الرجال للموسم الرياضي 2024-2025.



نتائج قرعة بطولة كاس مصر لفرق السيدات للموسم الرياضي 2024-2025.