أسباب ألم أوتار القدم دون التعرض لإصابة

ألم أوتار القدم والأربطة يمكن أن يحدث أحياناً دون التعرض لإصابة مباشرة أو التواء، وهناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى هذا النوع من الألم، حتى بدون أي حادث ظاهر، وهي تشمل عوامل بيئية، صحية، ونمط الحياة، إضافة إلى أمراض قد تؤثر على الأوتار والأربطة بشكل غير مباشر، ومن لأسباب المحتملة للألم وفقا لموقع medlineplus الطبي:

1. الإجهاد المتكرر والاستخدام المفرط:

• قد يؤدي تكرار حركة معينة، مثل المشي لمسافات طويلة أو الوقوف لفترات طويلة، إلى إجهاد الأوتار والأربطة في القدم، مما يسبب التهاباً أو توتراً، وحتى الأنشطة الروتينية البسيطة قد تسبب إجهاداً مع مرور الوقت إذا كانت الأوتار لا تحصل على فترة كافية من الراحة.

2. الضعف العضلي أو عدم توازن العضلات:

• ضعف العضلات المحيطة بالقدم أو عدم توازن العضلات يمكن أن يزيد من الضغط على الأوتار والأربطة، وهذه الحالة تجعل الأوتار تعمل بشكل أكبر لدعم القدم، مما يزيد من فرص الشعور بالألم حتى بدون إصابة.

3. التهاب الأوتار:

• التهاب الأوتار هو سبب شائع لألم القدم، ويحدث غالباً نتيجة تهيج الأوتار، ما يؤدي إلى ألم مستمر، خاصة عند الضغط عليها أو المشي، وهذا الالتهاب قد يظهر بدون سبب واضح ويعتمد على وضعيات القدم وأسلوب الحركة.

4. الإجهاد الناتج عن الأحذية غير الملائمة:

• ارتداء أحذية غير مناسبة أو ذات كعب عالٍ أو بدون دعم مناسب للقدم يمكن أن يؤثر سلباً على صحة الأوتار والأربطة ويؤدي إلى ألم مزمن، فالأحذية غير الملائمة قد تسبب ضغطاً غير طبيعي على القدم، مما يضغط على الأوتار.

5. التهاب المفاصل والأمراض المزمنة:

• بعض الأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس يمكن أن تسبب التهاباً في الأوتار والأربطة المحيطة بالمفاصل ويمكن أن يظهر الألم بدون إصابة واضحة كأحد الأعراض المصاحبة لهذه الأمراض، حيث يصبح الوتر ملتهباً ومتوتراً بشكل مزمن.

6. التقدم في العمر:

• مع التقدم في العمر، تفقد الأوتار مرونتها بشكل طبيعي وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب والألم. حتى الأنشطة العادية قد تسبب ألماً عند كبار السن بسبب تغير طبيعة الأنسجة في الأوتار.

7. الأمراض العصبية واضطرابات الدورة الدموية:

• بعض الأمراض العصبية أو ضعف الدورة الدموية يمكن أن تؤدي إلى ضعف في الأعصاب المحيطة بالأوتار، مما يزيد من حساسية القدم للألم حتى مع الجهد البسيط.

8. الأسباب النفسية وتأثير القلق:

• القلق أو التوتر الزائد قد يؤدي أحياناً إلى شعور بألم غير مبرر في مناطق الجسم، بما في ذلك الأوتار والأربطة في القدم، والقلق يؤثر على العضلات والأعصاب بشكل غير مباشر، مما يسبب ألماً دون سبب عضوي واضح.

متى يعتبر الألم خطراً؟

يصبح الألم خطيراً في الحالات التالية:

• إذا استمر لأكثر من أسبوعين دون تحسن.

• إذا صاحب الألم احمرار.