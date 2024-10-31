النقل تعلن مواعيد التوقيت الشتوي لخطوط المترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق اليوم، انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة لتطبيق التوقيت الشتوي بعد منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، لخطوط مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، حيث ستكون مواعيد قيام خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف كالتالي:

أولًا: مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة

- قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية (حلوان- المرج الجديدة - شبرا- المنيب) الساعة 5:15 ص

- قيام آخر قطار من المرج وحلوان 11:40 م

- قيام آخر قطار من شبرا 11:55 م

- قيام آخر قطار من المنيب 12:05 ص

- قيام آخر قطار من محور روض الفرج 11:55 م

- قيام آخر قطار من عدلي منصور 11:29 م

- قيام آخر قطار من جامعة القاهرة 11:52 م

-ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر والخطين الثاني والثالث بالعتبة الساعة 12:00 ص

-ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 م

-يتم تقابل آخر قطارات بالخطين الأول والثاني بمحطة السادات الساعة 12:25 ص

- يبدأ العمل بالخط الأخضر الثالث الساعة 5 ص وينتهي الساعة 12 ص

ثانياً: القطار الكهربائي الخفيف LRT

يبدأ العمل بالقطار الكهربائي الخفيف LRT الساعة 6 صباحاً وينتهي العمل الساعة 11 مساءً

-قيام أول قطار من عدلي منصور: 6:00 صباحًا

-قيام أول قطار من الفنون والثقافة: 6:05 صباحًا

-قيام أول قطار من مدينة المعرفة: 6:56 صباحًا

-قيام آخر قطار من عدلي منصور: 10:30 مساءً

-قيام آخر قطار من الفنون والثقافة: 10:05 مساءً

-قيام آخر قطار من مدينة المعرفة: 10:10 مساءً

وأشارت الوزارة إلى توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل و تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان المستمر على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام، و استعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.