محافظ الأقصر بعد إصداره حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن: تستهدف تصعيد المتميزين

أصدر المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الخميس، حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المراكز والمدن، وتم خلال الحركة تصعيد عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن إلي رؤساء مراكز ومدن، ويتم التنفيذ واستلام المسئولين لأماكنهم الجديدة اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٤.

تضمنت الحركة صدور قرار بتولي العقيد أحمد أنور الهواري رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بدلا من عمله رئيسا لمركز ومدينة الزينية، كما تم نقل علي عثمان القائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت للعمل بديوان عام المحافظة، وتصعيد أحمد عبد النبي سكرتير الوحدة المحلية لمدينة الأقصر ليقوم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، وتصعيد حجازى محمد النحاس القائم بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، ليقوم بالعمل كسكرتير للوحدة المحلية لمدينة الأقصر.

محافظ الأقصر : الحركة تستهدف ضخ دماء جديدة

وأكد محافظ الأقصر، علي أن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة، التي تستهدف ضخ دماء جديدة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى، وكذلك محاسبة المقصرين، مشيراً إلي أن الحركة تستهدف تعيين وتصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.

ووجه المحافظ، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة، والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين، والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والعمل علي إنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح علي مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية.