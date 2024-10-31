يد الزمالك تلتقى الفائز من القناة وأكاديمية تشامبيون بدور الـ16 لكأس مصر

أوقعت القرعة التى أجريت اليوم الخميس، لبطولة كأس مصر لكرة اليد موسم 2024 - 2025، والمقرر انطلاقها يوم ١٢ نوفمبر المقبل، فريق الزمالك فى مواجهة سهلة نسبيًا.

ومن المقرر، أن يبدأ الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، منافسات كأس مصر من دور الـ16 للبطولة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع الفائز من مباراة القناة وأكاديمية تشامبيون، وذلك يوم 18 مارس القادم.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".