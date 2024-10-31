ads
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الزمالك تلتقى الفائز من القناة وأكاديمية تشامبيون بدور الـ16 لكأس مصر

يد الزمالك
يد الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أوقعت القرعة التى أجريت اليوم الخميس، لبطولة كأس مصر لكرة اليد موسم 2024 - 2025، والمقرر انطلاقها يوم ١٢ نوفمبر المقبل، فريق الزمالك فى مواجهة سهلة نسبيًا.

 ومن المقرر، أن يبدأ الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، منافسات كأس مصر من دور الـ16 للبطولة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع الفائز من مباراة القناة وأكاديمية تشامبيون، وذلك يوم 18 مارس القادم.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".

يد الزمالك الزمالك بطولة كأس مصر لكرة اليد نادي القناة أكاديمية تشامبيون