منتخب العاملين بجامعة الفيوم يصعد إلى المبارة النهائية بدوري المصالح الحكومية

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أحمد رشاد أمين عام الجامعة، وعمرو ماضي أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة، شارك منتخب العاملين لجامعة الفيوم في دورى المصالح الحكومية على مستوى محافظة الفيوم والتى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالفيوم للعام ٢٠٢٤م.

ويمثل المنتخب رجب خليفة، إسلام حسن، علي علي أمين، مصطفى عبد الحليم، طارق على أحمد، أحمد حسين محمد، أحمد محمد نبيل، أحمد محمد محمود، تحت قيادة الدكتور/ أحمد محمد عبد الباقي المدير الفنى للفريق، محمود مصطفى، إدارى الفريق.

والجديد بالذكر أن منتخب العاملين بجامعة الفيوم فاز على منتخب شبكات الجهد العالي بنتيجه 2/0، وفاز منتخب الجامعة أيضًا على منتخب المستشفى العام 1/0 خلال المجموعات، وتم صعود منتخب جامعة الفيوم لدور ال٨ حيث فاز على منتخب ديوان عام المحافظة بنتيجه 7/1، وتم الصعود للدور قبل النهائي وانتهت المبارة بالفوز علي منتخب شركه الكهرباء 1/0 ليصعد منتخب العاملين بجامعة الفيوم للمباراة النهائية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقًا.

ويذكر أن منتخب جامعة الفيوم حاصل على المركز الأول بدوري المصالح الحكومية للعام السابق.