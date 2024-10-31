آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالمنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي "حياة كريمة " لتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة وتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات بقرى الريف المصري .

حيث عقد اليوم محمد موسي نائب المحافظ اجتماعا لمتابعة أخر مستجدات موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء ، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء ، والدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، دار الهندسة ، مديري مديريات التضامن الاجتماعي والري ، ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الكهرباء ، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.

حيث تم استعراض نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده بنطاق قري المركزين ، وكذا إجمالى عدد المشروعات التى تم الانتهاء من إجراءات التسليم لها بمختلف القطاعات ، فضلاً عن المعوقات التى تحول دون الانتهاء منها وسبل تذليلها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها واتخاذ إجراءات عاجلة لاستلامها وفق الجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة أمام المواطنين للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة .

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال كون المبادرة الرئاسية مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصرى .