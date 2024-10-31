"معاك في الغيط" تنشر فيديو لتوعية المزارعين بأهمية زراعة القمح بنظام المصاطب

نشرت حملة “معاك في الغيط ” التابعة لوزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني”، أطلقتها الوزارة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، وتوعية المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، فيديو بعنوان: " زراعة القمح على مصاطب كله فوايد" لتوعية المزارعين بأهمية زراعة محصول القمح بنظام المصاطب.

وركز مقطع الفيديو، من خلال خبراء معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وأمراض النباتات، وبحوث الحشائش على أهمية زراعة القمح على مصاطب والفوائد التي تعود على المزارعين منها.

وتمثلت أهم فوائد نظام زراعة القمح على مصاطب في التالي: توفر ٣٠٪ من كمية التقاوي المستخدمة مقارنة بالطرق التقليدية، كما توفر من ٢٠ إلى ٢٥٪ من كمية المياه المستخدمة في الزراعة، كذلك تضمن التوزيع المنتظم للمياه والأسمدة والتقاوي في التربة، كما تقلل فرص رقاد القمح خلال موسم النمو.

وتأتي أهمية هذا النظام في تقليل زمن الري وبالتالي توفير في أجور العمالة وكميات الوقود المستخدم لماكينات الري، وتساعد في زيادة معدلات الإنبات وانتظام النمو، كما تساهم في زيادة الانتاجية بزيادة عدد الفروع ووزن الحبوب، كذلك تسهل استخدام الميكنة الزراعية لتنفيذ جميع عمليات الزراعة والحصاد، كما قلل الإصابة بأمراض الاصداء نتيجة وجود تهوية وقلة الرطوبة، وايضا تضمن التغطية الجيدة للحبوب عقب الزراعة، وتضمن سهولة مكافحة الحشائش.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أطلق حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني “معاك في الغيط” لتكثيف جهود التوعية للمزارعين من خلال وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، والتي ينفذها مركز المعلومات الصوتية والمرئية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.

كما يمكن متابعة كافة أنشطة الحملة، وتقديم التساؤلات والاستفسارات عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها على الرابط المجمع:

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