تأجيل محاكمة المتهم في قضية شريك أميرة الذهب

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم الأول في قضية شريك أميرة الذهب، لاتهامه بإدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، بقيمة 122 مليون جنيه للمرافعة .

وتقدم دفاع المتهم في قضية شريك أميرة الدهب بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة بعدة طلبات أمام هيئة المحكمة، حيث طلب التصريح باستخدام صورة رسمية من القضية رقم 13702 لسنة 2023 جنح البساتين التي مثل فيها المتهم للتحقيق يوم 2024/5/22، للارتباط بينها وبين القضية الماثلة، والتصريح بالاستعلام عن النطاق الجغرافي لرقم المحمول الخاص بالمتهم والثابت بالقضية، وذلك بتاريخ 12/27/ 2023، والتصريح باستخراج صورة رسمية من الصور الفوتوغرافية المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفيس بوك.

وطلب استدعاء الخبير الذي أعد التقرير الفني للمواد المخدرة المضبوطة، والتي ادعى محرر الضبط أنها بحوزة المتهم، وسماع شهود النفي الملاصقين للمتهم والذين عاصروا واقعة القبض على المتهم، حيث أن الواقع لها شكل آخر خلاف ما سطره محرر محضر الضبط في الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي على المتهم، لقياس كفاءة عضلة القلب علمًا بأنه تم الكشف عليه من قبل في قسم الوراق، وتم عرضه على معهد القلب الذي أصدر تقريرًا بحالته.

كانت الأجهزة الأمن بوزارة الداخلية وقطاع مكافحة المخدرات، قد رصدت نشاط عصابة مكونة من 10 أشخاص، 8 منهم لهم معلومات جنائية، وثلاثة من بينهم خارج البلاد حاليا، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، تخصصوا فىجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش الاصطناعى البودر، وإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة بمحافظتى القاهرة والجيزة، فضلًا عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غيرالمشروعة.

وتم ضبط 7 أشخاص من أفراد العصابة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبحوزتهم 46 كيلو حشيش اصطناعى البودر، كمية لمخدر الآيس الشابو، وكمية من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة، وعدد من الأدوات المستخدمة فى التصنيع، 4 بنادق آلية، 26 طبنجة، بندقية خرطوش، 6 فرود خرطوش، 2 سلاح نارى محلى الصنع، 6 طبنجات صوت، عدد من الطلقات، مبالغ مالية كبيرة - عملات محلية وأجنبية -، 11 سيارة، كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8.5 كيلو جرام، 6 ساعات يد، لاب توب، و15 هاتفا محمولا، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والاتجار وإعادة التدوير.