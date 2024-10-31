وزيرا الزراعة والتموين يجتمعان مع وفد برنامج الأغذية العالمي لمناقشة التجربة المصرية

اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع "جان بيير دو مارجري" مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر لمناقشة تجارب دول المنطقة في تحول النظُم الغذائية.

وجاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية، والمنعقد بالعاصمة الأردنية عمان.

وحضر الاجتماع أماني جمال الدين مدير البرامج ، والدكتورة سحر خيري عميد معهد التغذية القومي المصري، ومنى عبود سكرتير اول تجاري بالسفارة المصرية بالأردن.

وخلال الاجتماع اطلع وزيرا الزراعة والتموين على التجارب المماثلة لتحول الأنظمة الغذائية بدول المنطقة العربية والهادفة لتحقيق أمن غذائي مستدام، حيث تم التاكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.

ومن جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الهامة والضرورية في سبيل تحقيق أمن غذائي مستدام ومنها الأهتمام وإعطاء الأولوية لمشروعات استصلاح الأراضي العملاقة والتوسع في مساحات الأراضي الزراعية مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع غرب غرب المنيا اضافة إلى إعادة إحياء مشروع توشكى بالوادي الجديد، مع التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، مع الاعتماد على المراكز البحثية الزراعية المصرية لاستنباط سلالات جديدة من المحاصيل تؤدي الى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية والارتقاء بجودة المحاصيل وزيادة قيمتها الغذائية.

واستعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تبني الحكومة المصرية سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة التي تواجه المنطقة والتي تتطلب مزيداً من الجهود لاصلاح الأنظمة الغذائية، ومنها تنويع مصادر إستيراد السلع وزيادة المخزون الإستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، فضلًا على تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية، مع زيادة دور القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، مؤكدًا أن دور الوزارة لا يقتصر فقط على توفير الغذاء بل من الأولويات تحسين جودة الغذاء.