رئيس جامعة أسيوط يفتتح "وحدة الاستقبال العام الجديدة" بالمستشفى الجامعي

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الخميس، وحدة "الاستقبال العام الجديدة" بالمستشفى الجامعي الرئيس؛ وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو ٣٩ مليون جنيه؛ ضمن عمليات التطوير، والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة أسيوط، وفي إطار الخطة الإستراتيجية؛ لدعم، وتطوير المستشفيات الجامعية؛ بما يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

حضر الافتتاح؛ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط والمصمم المعماري للمشروع، والدكتورة دينا علي مدير الاستقبال، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، وعدد من مهندسي الشئون الهندسية بمستشفيات جامعة أسيوط.



وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى أن أعمال إنشاء "وحدة الاستقبال العام الجديدة" بالمستشفى الجامعي الرئيسي، بلغت تكلفتها الإجمالية نحو ٣٩ مليون جنيه، وتم تجهيزها لتتوافق مع الأكواد العالمية والمحلية، ومعايير مكافحة العدوى؛ لتحقيق الجودة الطبية العالية، مما يعد إنجازًا جديداً من إنجازات جامعة أسيوط في قطاع المستشفيات؛ لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى على أعلى مستوى من الكفاءة، طبقا للاشتراطات، والمعايير، والأكواد العالمية، والمحلية الحديثة للمستشفيات.

وأضاف الدكتور المنشاوي: إن "وحدة الاستقبال العام الجديدة" بالمستشفى الجامعي الرئيس، تقع على مساحة ٢٠٠٠ م، بطاقة استيعابية ٦٠ سريراً، وغرف للفحص الخارجي، وفرز المرضى بطاقة استيعابية ٣٢ سريراً، و٤ عنابر ملاحظة بسعة ٢١ سريراً، وعناية مركزة، بسعة ٦ أسرة، وانعاش رئوي بسعة ٦ أسرة، وحجرة تداخلات جراحية بسيطة، وصيدلية، إلى جانب؛ الأقسام التشخيصية، والعلاجية، والتي تشمل؛ الأشعة، والمعامل، وتم التجهيز بأجهزة حديثة تواكب أحدث ما وصل إليه العالم،

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن القطاع الطبي بجامعة أسيوط؛ شهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة؛ سواء على مستوى الإنشاءات ، أو الخدمات العلاجية، وهو ما يعد تأكيدًا على حرص إدارة الجامعة، على رفع كفاءة المنشآت الطبية، والارتقاء بها، وتطوير الخدمات العلاجية، والطبية، وتقديمها بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى المترددين عليها؛ من مختلف أنحاء الجمهورية.