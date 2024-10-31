جامعة جنوب الوادي تنظم احتفالية الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات الاحتفالية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر، وذلك في إطار حرص جامعة جنوب الوادي على تعزيز الوعي الوطني لدى طلاب الجامعة وتعريفهم بأهمية حرب أكتوبر المجيدة وما ترتب عليها من مكاسب وانجازات.

جاء ذلك بحضور الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات والطلاب، وأمين الجامعة المساعد، عبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري لمحافظة قنا والعقيد مصطفى سيد عبد الرحيم، مدير التربية العسكرية بجامعة جنوب الوادي.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة إلى أهمية هذه الندوة التثقيفية والتي تهدف الى توعية الطلاب بالدروس والعبر التي يمكن تعلمها من انتصارات أكتوبر ما يساعدهم في مواجهة الحاضر وصناعة المستقبل وأيضا تسليط الضوء على هذه الحرب واستخلاص الدروس المستفادة منها في تعزيز روح الانتماء والوطنية لدى شباب الجامعة.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن حرب أكتوبر تعلمنا أن الكفاح قادر على تغيير الواقع وتحويل الهزيمة والانكسار إلى نصر وعزه وهذا يأتي بالتخطيط والجهد والعمل والتضحيات والارادة الصلبة كما أن أحد أهم أسباب النصر هو تكاتف الشعب المصري وراء القوات المسلحة والقيادة السياسية.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر المجيدة وعبور قناة السويس وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي، كما قدم فريق كورال جامعة جنوب الوادي بقيادة المايسترو الدكتور كمال الدين حسين وتدريب الدكتورة إيناس عمارة بتقديم عدد من الاغاني الوطنية والفقرات الموسيقية.

وفي نهاية الاحتفالية قام الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة للعميد محمد صدقي الكومي المستشار العسكري لمحافظة قنا وأيضًا للعقيد مصطفى سيد عبد الرحيم، مدير التربية العسكرية بالجامعة، كما تم تكريم عدد من مصابي حرب اكتوبر والعمليات العسكرية.