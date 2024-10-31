محافظ المنوفية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بقويسنا بـ121 مليون جنيه

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مركز ومدينة قويسنا لتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية ودخولها الخدمة أمام المواطنين ، حيث أوضح محافظ المنوفية أنه جاري العمل على قدم وساق في تنفيذ عدد 11 مشروعاً تنموياً بقيمة استثمارية تقارب 121 مليون و32 ألف جنيه وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2025.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن قطاع الرصف تتضمن عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ومنها رصف شارع السوق القديم بطول 1كم2 وشارع ورصف شارع الترعة بالمتفرعات بداية من شارع التحرير حتى طريق مصر اسكندرية الزراعي بطول 2كم2 فضلاً عن أعمال تركيب البلدورات وبلاعات الامطار وإنشاء أرصفه جديدة وكذا رصف شارع الجمهورية بداية من شارع محمد فريد حتى شارع الصلايبه بطول 900م وشارع ابراهيم الطوري بداية من شارع ابراهيم خليل حتى شارع الباجوري بطول 600م بالاضافى إلى رصف شارع نجم الدين بداية من شارع الجلاء حتى شارع سعد زغلول بطول 650م، لافتا إلى أنه جاري العمل بموقف قويسنا النموذجى الجديد علي مساحة 2 فدان، لخدمة المواطنين والحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات داخل المدينة.

وفي قطاع تحسين البيئة، أكد محافظ المنوفية على أن مشروعات الخطة الإستثمارية تضمنت دعم وصيانة الحملة الميكانيكية لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه ، كما تم شراء وتوريد سيارات برج كهرباء و مهمات الإنارة وذلك ضمن أعمال منظومة الإنارة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التي تستهدف رضاء المواطنين.

هذا ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها والإلتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال، مشيرًا إلى متابعته الميدانية على أرض الواقع لكافة المشروعات بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء.