إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم

رغم أن كوب القهوة الصباحي يعتبر عند البعض البداية المثالية ليومهم، إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن توقيت شرب القهوة يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تأثيرها على نشاط الجسم وطاقته.

وفيما يتجه الكثيرون مباشرة إلى كوب القهوة عند الاستيقاظ، يوصي خبراء النوم بتجنب هذه العادة في أول ساعة من الاستيقاظ لما لها من تأثيرات سلبية قد تفوق الفوائد المعتادة.

يشرح ريكس إيساب، خبير النوم، أن شرب القهوة فور الاستيقاظ يتعارض مع دور الكورتيزول، هرمون اليقظة الذي يُنتجه الجسم بشكل طبيعي عند الصباح الباكر، حيث تصل مستوياته إلى ذروتها، مما يساعد الجسم على الاستيقاظ والتأهب لبدء اليوم. شرب القهوة خلال هذه الفترة يمكن أن يقلل من فعالية الكورتيزول، إذ أن الكافيين سيبدأ بمنافسة تأثير هذا الهرمون الطبيعي، مما يجعل الجسم أقل استجابة للكافيين بمرور الوقت. هذا يعني أنك قد تحتاج إلى كمية أكبر من القهوة للحصول على نفس مستوى الطاقة، مما يزيد من تحمل الجسم للكافيين ويقلل من فعاليته، وفقا لدراسة أجرتها شركة Breville الأسترالية.

وبالإضافة إلى ذلك، يلعب الكافيين دورًا في منع تأثير الأدينوزين، وهو مركب كيميائي ينتجه الجسم تدريجيًا خلال اليوم ليشعرك بالنعاس، فيمنع الكافيين تأثير الأدينوزين، مما قد يؤدي إلى حالة من الإرهاق عند انتهاء مفعول الكافيين، وقد يجعلك تشعر بالحاجة لكوب آخر. لذلك، ينصح الخبراء بالانتظار ساعة واحدة على الأقل بعد الاستيقاظ لتناول القهوة، مما يسمح لك بالحصول على الطاقة الطبيعية التي يوفرها الجسم عند الصباح دون أن يعتمد على جرعات الكافيين مباشرةً.



فوائد القهوة وأضرارها



القهوة، التي تُستخرج من بذور البن المحمصة، تحتوي على العديد من الفوائد الصحية؛ فهي مشروب يساهم في زيادة التركيز وتحسين الأداء العقلي، ويساعد على الوقاية من بعض الأمراض مثل السكري من النوع الثاني، وتقليل خطر الإصابة بالزهايمر والخرف. كذلك، يرتبط تناول القهوة بتحفيز الذاكرة وزيادة القدرة على التحمل البدني، إضافة إلى خفض احتمالية الإصابة بحصى المرارة.

لكن هذه الفوائد الصحية لا تأتي بدون آثار جانبية، فالقهوة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في النوم وتسبب القلق والعصبية لبعض الأشخاص، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة أو في أوقات غير مناسبة. قد يعاني البعض من آثار جانبية مثل عسر الهضم، الحموضة، الغثيان، أو حتى الإسهال، لذلك يجب الحذر في استهلاك القهوة وعدم الإفراط بها لتجنب هذه المضار.



التوقيت المثالي لتناول القهوة



ينصح خبراء الصحة بالابتعاد عن شرب القهوة في أول ساعة بعد الاستيقاظ مباشرة. بدلاً من ذلك، يُفضل تناولها بعد مرور ساعة تقريبًا، حيث يكون الكورتيزول قد قل في الجسم، مما يسمح للكافيين بتقديم فوائده دون التأثير على نشاط الجسم الطبيعي. هذه الفترة تمنح الجسم الوقت الكافي للاستفادة من اليقظة الطبيعية، مما يزيد من فعالية القهوة عند تناولها لاحقًا، ويساعدك في الحصول على أقصى طاقة وحيوية خلال يومك.