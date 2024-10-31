رئيس مدينة مطاي يتابع استمرار أعمال النظافة اليومية بالكورنيش

تابع تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينه مطاي، أعمال النظافة اليومية بكورنيش الإبراهيمية بطريق مصر أسوان الزراعي، تحت إشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نائبا رئيس المركز.

وأوضح تاج جلال أبو سداح، رئيس المركز أن إدارة الكورنيش قامت برفع القمامة من نقاط تجميعها حيث تم رفع الأتربة من على جانبي طريق مصر أسوان الزراعي (كورنيش الإبراهيمية)، كما تم رفع مخلفات قص الأشجار والحشائش بالطريق، بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بحضور أشرف فاروق رئيس إدارة الكورنيش.

كما تابع رئيس المركز، أعمال إدارة تطوير وتجميل المدينة بالوحدة المحلية، حيث قامت إدارة تجميل وتطوير المدينة اليوم بالعمل في قص وتهذيب الأشجار بالحدائق المتواجده بطريق مصر أسوان الزراعي وتهذيب الحشائش على طول الطريق.

كما تم ري الأشجار المزروعة سابقا بالطريق الدائري وعمل الجواري حول الأشجار المزروعة سابقا، والعمل برفع مخلفات القص وتهذيب الأشجار بالوحدة المحلية، ورفع المخلفات بطريق مصر أسوان الزراعي والطريق الدائري، بحضور حسن جلال مدير إدارة تجميل وتطوير المدينة.

وأكد رئيس المركز أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والأحياء، ويتم متابعتها لحظيا لرفع كفاءة منظومه النظافة بالمركز.