رئيس هيئة المعارض يفتتح الدورة الـ15 لمعرض السيراميك والبورسلين

افتتح اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم الخميس، الدورة الخامسة عشر لمعرض “CERAMICA MARKET KITCHEN MARKEET "، والذي يستمر لمدة 4 أيام من 31 اكتوبر الى 3 نوفمبر 2024، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و الإستثمار والتجارة الخارجية وبحضور الدكتور عادل فهمي منظم المعرض.

وقال اللواء شريف الماوردي، إن المعرض يضم أكثر من 65 شركة وطنية ومتخصصة فى صناعة السيراميك والبورسلين وغيرها من الصناعات المرتبطة، إذ يعد المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والتشطيبات الداخليه، ويقام منذ عام 2016 ، ويقام مرتين سنويًا.

و أضاف رئيس هيئة المعارض المصرية، أنه تم تجهيز صالات العرض الرئيسية للهيئة على مساحة تتجاوز 16 الف متر مربع لاحتضان ذلك الحدث الهام، متوقعا إقبال جماهيري للحضور للإستفادة من الخصومات التي اطلقتها الشركات العارضة.

ولفت إلي أن بعض الشركات وفرت خصومات تصل إلى 20%، للوصول لأكبر شريحة من المستهلكين خاصة الشباب المقبل على الزواج.

وأكد الماوردي أن مصر لديها شركات رائدة فى تلك الصناعة على مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا، كاشفا عن تجهيز مجموعة من تلك الشركات للمشاركة فى المعارض الخارجية بقيادة الهيئة لتصدير منتجاتهم للأسواق المجاورة خاصة ليبيا والتي تعد أكبر مستورد للسيراميك المصري.

وتابع أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات والدعم الفني والمالى للشركات المشتركة فى المعارض الدولية لتدعيم المنتج المحلي أمام نظيرة فى تلك الأسواق.

يذكر أن الدورة الخامسة عشر لمعرض “CERAMICA MARKET KITCHEN MARKEET "، تضم قطاعات صناعية مختلفة هي : السيراميك - البورسلين - الادوات الصحية - البانيوهات - خلاطات المياه الاحواض المطابخ والدريسنج - الاجهزة الكهربائية - الابواب - الشطر - upvc - التشطيبات الداخلية - الاضاءات المفروشات الاكسسورات.