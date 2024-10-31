وزير الكهرباء: ارتفاع أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37%

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف ومجريات تركيب العدادات الكودية التي بلغت 336 الف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين.

وأضاف، أن أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة ارتفعت بنسبة 37% وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودي من 28 يومًا إلى 12 يومًا والكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع التكرار السرقات.

وأوضح وزير الكهرباء، أن نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من أرض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار، والمرور على كل حالة عداد معطل أو مغلق أو غير معلوم والتي يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة، وأهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذي تم في البنية الأساسية على مستوى كافة القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتي تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية.

ووجه وزير الكهرباء، شركات توزيع الكهرباء بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية ونسب الفقد الفني والناتج عن سرقات التيار الكهربائي والذي يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.

يأتي ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحقيق الجودة والكفاءة في التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، في ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجاري وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين، واستمرار للمتابعة اليومية وإجراءات مواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.

واجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس، مساعد الوزير لشؤون شركات التوزيع وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.