انطلاق اليوم التوظيفي بمركز شباب مدينة بالمنيا

نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة يوم توظيفى لشركة لييد وذلك بمركز شباب المدينة أ بإدارة شباب المنيا بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وحدة طور وغير بوزارة الشباب والرياضة، وذلك من خلال مجموعة من الوظائف والتى تم الإعلان عنها مسبقا.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ العديد من الملتقيات التوظيفية بصورة دائمه لما لها من تأثير ايجابى على الشباب فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص من خلال مشاركة العديد من الشركات والمصانع وأصحاب المهن المختلفة.

وحضر اليوم التوظيفى مسئولى شركة لييد، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة ، داليا طه مسؤول توظيف بالوحدة ، الدكتوره ايمان عليوه مدير إدارة تمكين الشباب ، محمود شحاته منسق التدريب ، محمد فولى مدير مركز شباب المدينة أ.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا واشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ومتابعة تنفيذ مدير إدارة تمكين الشباب.