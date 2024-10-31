بجوائز تصل لمليون دولار.. السعودية تستضيف نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال 2024

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة تستضيف نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال 2024 بجوائز تصل لمليون دولار، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ويرعاها وينفذها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتنظم الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة "منشآت" نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال EWC، بمشاركة أفضل 100 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك"، وشبكة ريادة الأعمال العالمية GEN، بجوائز مالية تصل قيمتها إلى مليون دولار، إضافة إلى مجموعة من الجوائز العينية بهدف استقطاب المشاريع الرائدة.

وأضاف حنفي، أنه ستقام النهائيات خلال فعاليات ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه منشآت في العاصمة الرياض تحت شعار "وجهة عالمية للفرص" خلال الفترة من 5 ـ 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

‎وتُعد مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر حدث لروّاد الأعمال العالميين في المملكة التي تهدف لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة المتاحة، بالإضافة إلى تمكين الشركاء والجهات الداعمة من تحقيق أهدافهم.

وتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال من بين أكثر من 16 ألف متقدم من 151 دولة، بعد نجاحهم في منافساتهم الوطنية حول العالم، وخوضهم معسكرا تدريبيا عالميا جمع أفضل 250 شركة مع الخبراء والجهات الممكنة، اُختير منهم أفضل 100 شركة ناشئة صاعدة ستتنافس على التصفيات النهائية لفرصة الفوز في بيبان 24.

واختتم حنفي، أنه تم تأسيس كأس العالم لريادة الأعمال لأول مرة في عام 2019 عن طريق مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك) وشبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN)، حيث شارك في المسابقة منذ تأسيسها أكثر من 420,000 رائد أعمال من 200 دولة حول العالم بإجمالي جوائز مالية للفائزين بلغت 4 ملايين دولار.