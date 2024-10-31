"Shaping Egypt’s Tomorrow" ندوة ذاتية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالفيوم

شهد الدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم الندوة الذاتية التي نظمتها الكلية في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لحياة الإنسان بعنوان: Shaping Egypt’s Tomorrow with Digital Transformation

وحاضر خلالها الطالب مازن مصطفى بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية ورئيس لجنة تحكيم مهرجان الندوات الذاتية، والدكتور بيومي طاحون بكلية دار العلوم، والدكتورة مي مواهب بكلية العلوم والدكتور أحمد سلامة منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين.

تناول الطالب الحديث حول مفهوم التحول الرقمي وأهميته، وكيف يؤثر على طريقة عمل المؤسسات وتقديم الخدمات، ودوره في تحسين الكفاءة، وعرض لأهداف التحول الرقمي مشيرًا لضرورة، تشجيع الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي.

وتحدث عن تقنيات التحول الرقمي المتمثلة في الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتطرق للحديث عن المبادرات الرقمية في مصر مثل الخدمات الحكومية الرقمية والتحول إلى المدن الذكية والمبادرات التي تساهم في تطوير البنية التحتية.

وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي تواجه التحول الرقمي منها ضعف البنية التحتية التكنولوجية وانخفاض مستوى الثقافة الرقمية ومقاومة التغيير.

وأكد أهمية تشجيع الشباب للانخراط في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال واقتراح حلول مبتكرة للمشكلات المحلية من خلال التكنولوجيا.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب.

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