صعود جماعى لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 24.5 مليار جنيه، مدعوم بمشتريات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 2.208 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.94%، ليغلق عند مستوى 30,658 نقطة، وارتفع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.94%، ليغلق عند مستوى 13,452.23 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.38%، ليغلق عند مستوى 3,168.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.51%، ليغلق عند مستوى 8,029.1 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.37%، ليغلق عند مستوى 11,224.93 نقطة.

كما صعد مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1.04% ليغلق عند 38,026.67 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوى 6,567.25 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 33.9 مليون جنيه، و 11.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 45.5 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.9 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 979.7 مليون سهم، من 101.5 ألف صفقة منفذة.