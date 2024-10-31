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الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 24.5 مليار جنيه، مدعوم بمشتريات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام 2.208 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.94%، ليغلق عند مستوى 30,658 نقطة، وارتفع  أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.94%، ليغلق عند مستوى 13,452.23 نقطة.

كما ارتفع  مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.38%، ليغلق عند مستوى 3,168.15 نقطة، كما ارتفع  مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.51%، ليغلق عند مستوى 8,029.1 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 1.37%، ليغلق عند مستوى 11,224.93 نقطة.

كما صعد مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 1.04% ليغلق عند 38,026.67 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوى 6,567.25 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 33.9 مليون جنيه، و 11.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 45.5 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.9 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 979.7 مليون  سهم، من 101.5 ألف صفقة منفذة.

البورصة نهاية ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وزاد رأس المال السوقي بنحو 24 5 مليار جنيه مدعوم بمشتريات المستثمرين الأجانب ليسجل في الختام 2 208 تريليون جنيه وصعد المؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0 ليغلق عند مستوى 30 658 نقطة وارتفع أيض ا مؤشر EGX TR بنسبة 0 ليغلق عند مستوى 13 ميناء الدخيلة 23 نقطة كما ارتفع مؤشر الشريعة EGX 33 Shariah بنسبة 1 ليغلق عند مستوى 3 وزير القوى العاملة 15 نقطة كما ارتفع مؤشر EWI EGX70 بنسبة 1 ليغلق عند مستوى 8 الموز 1 نقطة وكذا المؤشر الأوسع نطاق ا EGX100 بنحو 1 ليغلق عند مستوى 11 السويس 93 نقطة كما صعد مؤشر Copped EGX30 بنسبة 1 04 ليغلق عند 38 القوى العاملة 67 نقطة وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 1 ليغلق عند مستوى 6 حوادث الطرق 25 نقطة وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الإتجاه البيعي مسجلين صافي بلغ 33 9 مـليــون جنيــه و 11 5 مليون جنيه على الترتيب بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 45 وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3 9 مليارات جنيه وذلك بعد التداول على 979 7 مليون سهم من 101 5 ألف صفقة منفذة