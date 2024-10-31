بعد توقف 19 عاما.. محافظ سوهاج يفتتح مركز الأمومة والطفولة بقرية شطورة

شهدت قرية شطورة بمحافظة سوهاج صباح اليوم، افتتاح مركز الأمومة والطفولة الجديد، وذلك بعد توقف 19 عاماً.

حضر الافتتاح اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج؛ والدكتور هاني فؤاد مدير مرفق إسعاف سوهاج، وعامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا، ووائل أبو عليو، نائب رئيس مدينة طهطا، وسيد بحيري، رئيس مجلس قروي شطورة، والنائب مجدى القاضى، والنائب مصطفى الشريف، والنائبة رشا اسحق أعضاء مجلس الشيوخ، وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، وعدداً من الصحفيين، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الإنجاز، مؤكدين أن هذا المركز يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية لسكان القرية والمناطق المجاورة.

وأوضح محافظ سوهاج أن افتتاح المستشفى والتى كانت غير مستغلة منذ عام 2005 يأتى في إطار جهود الدولة المستمرة، وتوجيهات القيادة السياسية لتوفير الخدمات الطبية المتكاملة لجميع المواطنين، وخاصة في القرى، وضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتحسين مستوى الرعاية الصحية لأهالى سوهاج.

وأشاد المحافظ بالتجهيزات والمستوى المتميز للمستشفى، موجها الشكر لوزارة الصحة، والفريق الطبى بمديرية صحة سوهاج على سرعة تجهيز هذا الصرح المتميز، مؤكدا أنها إضافة قوية للمنظومة الصحية بسوهاج، وستساهم بقوة فى تقليل التحويلات إلى المستشفى العام بطهطا، وتقليل أعباء التنقل والأعباء المالية على المواطنين، حيث تعمل المستشفى على مدار 24 ساعة وتستقبل جميع حالات الطوارئ .

وتفقد "سراج" الأقسام والخدمات الطبية المختلفة بالمستشفى التى تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية الحديثة وتضم قسم الاستقبال، وعيادات لتخصصات مختلفة، وقسم للأشعة، وجناح عمليات، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للأطفال، وحضانة، وجناح لإقامة المرضى، وصيدلية، وجناح لسكن الأطباء والتمريض، وقد وجه المحافظ بتجهيز مبنى مجاور للمستشفى لتقديم خدمات الغسيل الكلوى للمرضى من أهالى القرية، ومركزا لتوفير ألبان الأطفال .

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز المستشفى خلال شهر وتوفير الكوادر الطبية اللازمة فى مختلف التخصصات، وكذا المستلزمات العلاجية اللازمة، مؤكدا أن المستشفى مجهز بأحدث التقنيات الطبية ، مما يسهل على الأطباء تشخيص الحالات وعلاجها بكفاءة، موجها الشكر للمحافظ على دعمه الدائم لقطاع الصحة بسوهاج.

وفى استجابة سريعة من المحافظ لأحد المواطنات من أهالى قرية شطروة، والتى تطلب علاج زوجها على نفقة الدولة، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج الزوج على نفقة الدولة، وتوفير العلاج اللازم له بالمجان، كما وجه رئيس مركز ومدينة طهطا بتوفير مجموعة من المساعدات العاجلة للأسرة.

وأعرب أهالي قرية شطورة عن بالغ سعادتهم بافتتاح المركز، مؤكدين أن ذلك يأتي تتويجاً لجهود طويلة ومطالب متكررة، وقال الأهالي: نعتبر افتتاح هذا المركز إنجازاً كبيراً يخدم مجتمعنا، ويساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.

وأضافوا: نحن ممتنون لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع الحيوي، والذي سيغير واقعنا الصحي بشكل إيجابي.

افتتاح مركز الأمومة والطفولة بقرية شطورة بسوهاج

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