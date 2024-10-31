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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق سيارة تسبب في إصابة 11 شخصا لفريق عمل برنامج مسابقات بطريق الواحات

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة  نقل المتسبب في إصابة 11 شخصا فريق عمل أحد برامج المسابقات بطريق الواحات بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الواحات بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير ميكروباص تابعة لأحد برامج المسابقات المذاع على قناة تلفزيونية ومحاولة قائد السيارة العبور من الحارة البطيئة للسريعة اصطدمت به من الخلف سيارة نقل مما تسبب في إصابة مستقلي الميكروباص وعددهم 11 شخصا بكدمات واصابات طفيفة جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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