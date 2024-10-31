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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عُمان تدين الاستهداف الإسرائيلي للأونروا وتؤكد استمرار دعمها للشعب الفلسطيني

سفير عمان بالقاهرة
سفير عمان بالقاهرة
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أدان السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

 وأكد الرحبي في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أن عُمان ترفض القرارات الإسرائيلية التي تستهدف جهود الأونروا، مشيرًا إلى أهمية الدور الإنساني الذي تقوم به الوكالة في دعم الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم جراء العدوان المستمر.

وأوضح السفير الرحبي، أن الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا تصاعدت منذ العدوان الأخير على غزة، حيث تسعى إسرائيل إلى إضعاف الوكالة بتشويه سمعتها ومحاولات وقف تمويلها. 

وأضاف أن الانتقال إلى مرحلة "شرعنة إدانة الأونروا" داخل الكنيست يعكس خطوة أخرى في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق القانون الدولي، ويظهر استخفافًا واضحًا بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة

 

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