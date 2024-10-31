"مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة، ندوة توعوية بمركز ومدينة المحمودية حول مخاطر الزواج المبكر تحت عنوان "صحتك تهمنا: لا للزواج المبكر"، بمدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز التنمية البشرية وبناء الوعي لدى الأجيال الجديدة.

وأقيمت الندوة بحضور نجلاء عباس، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والمهندس علي زيد، رئيس مركز ومدينة المحمودية وفضيلة الشيخ علي العسال، وكيل إدارة الأوقاف بالمحمودية، صبري المهدي، مدير مدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات.

وهدفت الندوة إلى مناقشة الآثار السلبية للزواج المبكر، مسلطةً الضوء على المخاطر الصحية التي تتعرض لها الفتيات في سن مبكر، وما يترتب على هذا الزواج من حرمان الفتاة من حقها في التعليم والنضوج الجسدي والنفسي والاجتماعي.

وتطرقت المناقشات إلى ما فرضته الدولة من ضوابط قانونية، حيث حددت سن الزواج بـ18 عامًا.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش، حيث أبدى الحضور تفاعلًا إيجابيًا مع الموضوع، وأعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود التي تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز ثقافة الصحة والتعليم بين الشباب.