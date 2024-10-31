افتتاح معرض "بين الشفافية والظلال" للفنانة نجاة فاروق.. صور

افتتح مساء أمس الأربعاء، المعرض الفردى الخاص للفنانة التشكيلية نجاة فاروق تحت عنوان "بين الشفافية والظلال"، بجاليرى أوديسى الزمالك، ويستمر حتي 17 نوفمبر 2024.

25 عملا فنيًا

ويضم معرض " بين الشفافية والظلال"، 25 عمل فني، ويعد التجربة الـ11 في مسيرتها التشكيلية.

وعن المعرض قالت الناقدة والفنانة دكتور أمل نصر، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة في جامعة الإسكندرية: "في هذه التجربة الفنية، نحن أمام إنسانة قنعت واكتفت بأن تكون سعادتها في هذا العالم في ذلك المستطيل الصغير التي تفتح منه نافذة للسعادة تصنعها بنفسها لنفسها.

لغة التصوير المبدأ الأساسى لصياغة لوحاتها

وأضافت: ربما علمتها الحياة أن ما من أحد قادر أن يمنحنا سعادة مهداة أو جاهزة الصنع، تنسجها بأطراف أصابعها بدأب ومحبة، تنكفىء على تجربتها وتكون الدافع لها لتستقبل كل يوم جديد كمنحة من الله، وفي هذا المعرض تنحاز الفنانة نجاة فاروق أكثر للغة التصوير لتكون هي المبدأ الأساسي لصياغة اللوحة، الخط واللون والبناء الذي يتصاعد عبر تراكمات من شرائح لطبقات النسيج الشفاف التي تتداخل فوقها خطوط الخيوط لتصنع منمنمة فسيفسائية كثيفة تنبض بالحياة ولهفة القبض على لحظات البهجة.

وأشارت إلى أن “فاروق” تعمل بمنطق النسج الحر الذي يتنامى ويغمر مساحة اللوحة عبر بنية تجريدية بالأساس، ولامانع في أن تزهر في هذه البنية الورود ووريقات الشجر وتنتشر شبكات العنكبوت وشفافيات المياه والسحب، إلا أن تلك المفردات قد خرجت عبر مرشح وجداني بالغ الخصوصية إنصاع لمنطق اللوحة وانطبع بميلها للتبسيط.

الفنانة نجاة فاروق

الفنانة الدكتورة نجاة فاروق تعمل مشرفا على الفنون التشكيلية بصندوق التنمية الثقافية، وحاصلة على دكتواره في فلسفة الفن "القيم الجمالية والرمزية في الأسطورة المصرية القديمة كمدخل لاستحداث تصميمات لفن خيال الظل في مسرح الطفل بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين، وجمعية محبي الفنون الجميلة، والجمعية الأهلية للفنون الجميلة، وأقامت ما يزيد عن 8 معارض فرديه بالاضافه الى مشاركتها فى العديد من المعارض الجماعية، حصدت العديد من الجوائز الفنية كان آخرها جائزة الرسم من بينالي الإسماعيلية للميكروأرت، ولديها مقنيات خاصة لدى عدد من الأفراد والمؤسسات الدولية مثل وزارة الدفاع والطيران السعودية وهيئة قناة السويس وقطاع الفنون التشكيلية.