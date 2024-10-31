رئيس الوزراء يتابع جاهزية الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لمجابهة الأزمات والتعامل مع الأمطار

استعرضت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ومرافقوه والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدراة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء معداتها المختلفة منها وحدات توليد ديزل بقدرات مختلفة وعدد من السيارات المجهزة بمعدات الطوارئ، وذلك في إطار استعداد محافظة الإسكندرية لمجابهة الأزمات والتعامل مع الأمطار.

كما استعرضت الأطقم الفنية حال انقطاع التيار الكهربائي وسيارات تحديد الأعطال والأوناش وضواغط الهواء وكذلك تأمين وتوفير الاحتياجات اللازمة حال اي طارئ للمنشآت الهامة مثل المستشفيات ومحطات الصرف الصحي ومحطات المياه وان تلك المعدات تتضمن عربات مجهزة ومتنقلة لتقديم خدمات عديدة للتعامل مع اي مشكلات طارئة تخص قطاع الكهرباء المجهزة بعناية والأطقم الفنية حال انقطاع التيار الكهربائي وكذلك تأمين وتوفير الاحتياجات اللازمة من الكهرباء للمنشآت الهامة مثل المستشفيات ومحطات الصرف الصحي ومحطات المياه وعربات تقديم الخدمات التي تخص قطاع الكهرباء فضلا عن التعامل مع طلبات المواطنين ذات الصلة بتركيب العدادات الكهربائية او سداد الفواتير وغيرها من الخدمات.

وفي نهاية العرض أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة اتخاذ مختلف التدابير اللازمة التي تتضمن جاهزية المحافظة للتعامل مع اي احداث او أزمات طارئة تخص الأمطار، معربًا عن شكره عن مدى جاهزية سيارات ومعدات الشركة المختلفة للتدخل السريع لحل أي مشاكل طارئة التي من الممكن ان تواجه المحافظة نتيجة التغيرات المناخية.

كما قدم الشكر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية على المجهودات التي تقوم بها الشركة في مواجهة اي ازمات على مستوى المحافظة وجاهزياتها الدائمة.

وأكد المهندس إيهاب الفقي حرص الشركة المستمر في تطوير معدات وسيارات الشركة المختلفة وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية في حل اي طارئ يواجه المحافظة.

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