ماجدة خير الله: الأعمال الفنية تحاول تقديم جميع المشكلات الخاصة بكبار السن

قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن الأعمال الفنية لدينا تحاول تقديم كل الأشكال المختلفة والمشكلات والأزمات التي يعاني منها كبار السن.

وأضافت خير الله في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: أن أهم تلك المشكلات التي طرحتها الدراما وتم عرضها مؤخرًا من خلال مسلسل "تيتا زوزو" الذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية.

وأوضحت، أن الشعور بالوحدة بعد بلوغ سن الكبر مثل ما قدمه الفنان الكبير صلاح عبد الله في العمل وشعوره أن دوره في الحياة قد انتهي بالإضافة إلى أن هناك أعمالًا أخرى تطرقت إلى أمراض كبار السن وتجاهل أبنائهم لهم وقدمت أشكالًا أخرى من تلك الأزمات.

وأكدت، أن ليس كل الأعمال التي عُرضت على مدار تاريخ السينما أو الدراما التليفزيونة قدمت كل الجوانب التي تخص كبار السن فلا بد من حين لآخر نلقي الضوء على هؤلاء الأشخاص الذين لعبوا دورهم في الحياة وضحوا من أجل أبنائهم وفي النهاية يجيدون أنفسهم في وحدة قاتلة ولا أحد ينتبه لهم.