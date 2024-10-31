جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي في مطار شرم الشيخ الدولي

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي والمُشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وممثلي كافة الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بأهمية متابعة الوضع الأمني والصحي والبيئي في المطارات المصرية.

وخلال الجولة تم تفقد مطار شرم الشيخ الدولي، حيث كان فى استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير المطار، كما تم الإطلاع على انسيابيه الحركة داخل المطار، كما تم التركيز على تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة، وكذلك متابعه سير حركة الركاب والحركة الجوية وعمليات التأمين، بالإضافة إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وبجميع المناطق الخدمية.

هذا وقد شملت الزيارة تفقد الأسوار حول المطار ومبنى الركاب رقم (1) وصالتى السفر والوصول الدولى والداخلى ومبنى الركاب رقم (2) بصالتى السفر والوصول الدولى والداخلي، وكذا الاستراحات والكافيتريات ومنطقة الأسواق الحرة والجوازات والجمارك والكاترينج والأرصاد الجوية وبرج المراقبة ومركز المعلومات والغرفة الأمنية (منظومة كاميرات المراقبة)، ومنطقة سيور الحقائب، هذا إلى جانب الإطمئنان على انتظامية الحركة خلال مرحلتي السفر والوصول، وبوابات المطار.