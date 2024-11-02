"محمد الرشيدي" بحاسبات المنصورة ضمن أفضل لاعبي كلاش رويال بالعالم

“ محمد طارق الرشيدي” ،طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، لاعب كلاش رويال متميز حقق العديد من الإنجازات البارزة. رغم انه لا يزال في العشرينيات من عمره ،الا انه نافس عالمياً ومثل مصر فى العديد من البطولات والمنافسات.

قال " الرشيدي “ وشهرته" محمد لايت ' لـ ”البوابة نيوز" " انه فاز بعدة بطولات كاش رويال أبرزها فوزه ببطولة العالم عام 2022، وحقق مراكز متقدمة في دوري كلاش رويال ليج CRL.

واضاف : فزت بعدة بطولات محلية وإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحققت نجاحات كبيرة بالفوز ببطولة دريم هاك، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ،والدكتور محمد عطية البيومي، والدكتور مجدي زكريا عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، كما حققت نتائج ممتازة في بطولات ESL.

، وأكد " الرشيدي “ انه تفوق أيضا في بطولات “كيو لاش “, ،وحصل على لقب في بطولة "جاميرز 8 " في المملكة العربية السعودية، كما حقق نتائج رائعة في البطولة العالمية نو تيليت ، ونجاحات كبيرة في بطولات CCGS، كما تألق في دوري CRL EAST وفاز ببطولة كأس برين شونج ،وحقق مراكز متقدمة في بطولة رويال ملشترز ونجاحات مبهرة في بطولات كينج اوف ذا هيل وحصل على لقب في بطولة" ذا ليجند ليجو " .

واشار إلى انه حصل على العديد من الجوائز الفردية في مختلف البطولات، وتعاون مع فرق عالمية كبيرة ، منها Team Queso و SK Gaming ، مما عزز مكانته كواحد من أفضل لاعبي كلاش رويال في العالم.

و تابع " الرشيدي" انه لاعب بفريق تويستد مايند السعودي ويستعد الان للمشاركة في بطولة كاس العالم للرياضات الالكترونية المقامة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ويتنافش في البطولة 8 لاعبين من كل انحاء العالم ،

وكشف عن حصوله علي المركز الثاني في بطولة كاس العالم ٢٠٢١ وبطل كاس العالم ٢٠٢٢ ووصيف كاس العالم ٢٠٢٣ ,ويسعي لحصد اللقب العام الجارى ٢٠٢٤ .

يعتبر محمد طارق الرشيدي أسطورة في لعبة كلاش رويال حيث حصد العديد من البطولات التي تقام شهريا كلاش.

يشار الي ان “كلاش رويال "هي لعبة فيديو إلكترونية متوفرة؛لنظام الهاتف المحمول أندرويد التابع لشركة جوجل الأمريكية وآي أو إس التابعة لشركة أبل، ونزلت في المتجر الإلكتروني عام 2016 ،وصدرت اللعبة بعدد كبير من منصات الألعاب ، وتستطيع أن تلعب هذه اللعبة واحد ضد واحد أو اثنين ضد اثنين .

