تسرب غاز وراء نشوب حريق محل كبابجي بالعمرانية| صور

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل محل كبابجي بشارع الثلاثيني بدائرة القسم، أن تسرب غاز سبب نشوب الحريق ولا إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل محل كبابجي بشارع الثلاثيني بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.