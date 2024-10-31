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الخميس 31 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تسرب غاز وراء نشوب حريق محل كبابجي بالعمرانية| صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل محل كبابجي بشارع الثلاثيني بدائرة القسم، أن تسرب غاز سبب نشوب الحريق ولا إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل محل كبابجي بشارع الثلاثيني بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

أجهزة الأمن السيطرة على الحريق بشارع الثلاثينى بمديرية أمن الجيزة انتقلت الأجهزة الأمنية داخل محل قسم شرطة العمرانية مديرية امن الجيزة